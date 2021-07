[아시아경제 배경환 기자] 서울고검에서 코로나19 확진자가 나왔다.

19일 서울고검 관계자에 따르면 청사 11층에서 근무하는 공판부 소속 수사관 1명이 지난 17일 코로나19 확진 판정을 받았다. 해당 수사관은 지난 15일까지 서울고검에서 근무하고, 16일 코로나19 검사를 받은 것으로 전해졌다.

서울고검은 청사 11층을 폐쇄했다. 동선이 겹치거나 같은 공간에서 근무한 직원 31명은 코로나19 검사를 받았다. 그 결과 전원 음성판정이 나왔다. 다만 직원 2명은 밀접 접촉자로 분류돼 오는 29일까지 자가격리 조치됐다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr