민주당 대선 후보 선출일 9월5일→10월10일로 연기

더불어민주당 대선 후보 선출

코로나19 여파로 일정 연기

9월5일에서 10월 10일로 순연

[아시아경제 구채은 기자] 더불어민주당이 대선 경선 일정을 5주 연기했다. 코로나19 '4차 대유행'에 따라 당초 오는 9월 5일로 예정됐던 대선 후보 선출일은 10월 10일로 미뤄졌다.

민주당은 19일 최고위원회의를 열고 경선을 연기하는 방안을 논의한 후 이 같은 결론을 내렸다. 이상민 민주당 중앙당 선거관리위원회 위원장은 이날 기자들과 만나 “당초 정해진 8월 7일부터의 지역별 순회 일정을 처음(전반부)은 4주 (연기하고), 중간에 추석 연휴가 끼어 있으니 후반부는 (총) 5주가 연기된다”고 말했다. 윤관석 민주당 사무총장도 “시작은 4주지만 중간이 추석 연휴 기간이기 때문에 실질적으로 5주 연장된 경선 일정을 다시 최고위에서 의결했다”고 설명했다.

이 위원장은 "만약 결선 투표로 가면 이(마지막 경선일)로부터 4~5일 후 선관위 일정 따라 결정해 밝힐 것"이라고 덧붙였다.

이에 따라 다음달 7일부터 대전·충남에서 시작하기로 했던 경선은 9월 4일로 미뤄진다. 이후 △세종·충북(9월 5일) △대구· 경북(9월 11일) △강원/1차 슈펴위크 (9월 12일) △광주· 전남 (9월 25일) △전북 (9월 26일) △제주(10월 1일) △부산· 울산· 경남(10월 2일) △인천/2차 슈퍼위크 (10월 3일) △경기 (10월 9일) △서울/최종 선출 (10월 10일)로 순으로 이뤄지게 됐다.

