메디포스트, 中 계약 불이행으로 합작투자회사 설립 계약 해지

[아시아경제 임혜선 기자] 메디포스트 메디포스트 078160 | 코스닥 증권정보 현재가 29,900 전일대비 350 등락률 -1.16% 거래량 76,531 전일가 30,250 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 메디포스트 "고효능 줄기세포치료제 임상 1상서 유효성 확인" 메디포스트, 카티스템 日 임상 3상 승인 메디포스트, 피부세포 활성화용 조성물 관련 특허 취득 close 는 중국 현지 파트너의 계약 불이행으로 합자투자회사(JV) 설립 계약을 해지했다고 19일 공시했다.

는 2014년 12월 9일 무릎골관절염 줄기세포치료제 카티스템의 중국진출을 위해 중국 현지 바이오 기업과 합자투자회사(JV) 설립 계약을 체결했다. 양사는 설립 자본금 총 78억4000만원(700만달러)중 각각 50%씩 출자를 합의했다.

측은 "현지 파트너인 중국 바이오기업이 계약서에 합의한 의무를 이행하지 않아, 당사는 출자금 납입일을 총 4회 연장(2017년말, 2018년말, 2019년말, 2020년말)하며, 신의성실의 원칙에 입각한 계약 의무를 이행할 것으로 촉구했으나, 현지 파트너가 여전히 의무를 제대로 이행하지 않음에 따라 최종 계약해지를 통보했다"고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr