이낙연 "文 대통령 방일, 지금은 아니다…한일 정상회담 무의미해"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 19일 문재인 대통령의 도쿄올림픽 방일 문제에 대해 "지금 일본 측의 태도로는 성공적 한일 정상회담을 기대하기 어렵다"면서 "대통령 방일, 지금은 아니다"라고 말했다. 청와대가 방일 여부 결정을 앞두고 있는 상황에서 문 정부 최장수 총리를 지낸 이 전 대표가 '방일 불가론'을 펼치고 있어 주목된다.

이날 이 전 대표는 페이스북에 "한일관계의 미래지향적 발전을 위한 우리 정부의 고심 어린 모색을 잘 안다"며 "그 때문에 대통령 방일이 한일 간에 협의돼온 것으로 들었다"고 했다.

그러나 "도쿄올림픽을 계기로 하는 대통령 방일은 이제 접을 때가 된 것으로 저는 판단한다"고 강조했다.

이 전 대표는 "G7 정상회의장에서의 약식 한일 정상회담이 일본 측의 소극적 자세로 무산된 기억이 생생하다"면서 "그런 터에, 주한 일본 총괄공사의 수치스러운 망언이 튀어나왔고, 그에 대해 일본측은 합당한 조치를 취하지 않고 있다"고 지적했다.

이어 "도쿄올림픽기의 독도도발, 기존 한일 현안에 대한 일본측의 경직되고 편협한 태도도 바뀌지 않고 있다"면서 "이런 상황에서 한일 정상회담에 기대를 갖는 것은 무의미하다"고 평가했다.

또한 일본을 향해서는 "일본이 세계의 신뢰받는 지도국가, 아시아의 존중받는 이웃 나라이기를 원한다면, 이래서는 안 된다"고 직격했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr