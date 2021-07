독일 '엠마 매트리스' 최대 20% 할인 프로모션…26일까지

[아시아경제 김보경 기자] 독일의 수면 전문 브랜드 '엠마 매트리스'가 엠마 오리지널 매트리스와 DIY 필로우 등을 최대 20% 할인하는 할인 프로모션을 오는 26일까지 진행한다.

엠마 오리지널 매트리스는 엠마의 대표 스테디셀러 제품으로, 수분과 열기를 효과적으로 분산시켜주는 에어고셀(Airgocell) 폼이 들어 있어 여름철 열대야에도 숙면을 취할 수 있도록 돕는다.

엠마 DIY 필로우는 쿨링 효과가 있는 하이퍼젤 폼이 있다. 필로우 내장재가 3개 폼으로 구성된 3중 레이어 맞춤형 베개로, 개인의 수면 습관이나 취향에 따라 높이 등을 재구성해 편안한 수면 환경을 조성할 수 있다.

모든 제품은 친환경 인증을 받았다. 엠마 오리지널 매트리스는 라돈 테스트에 합격했으며 알레르기원을 감소시키는 퓨로텍스(Purotex) 커버를 사용해 온 가족이 안심하고 사용할 수 있다.

엠마 오리지널 매트리스는 독일에서 생산돼 '박스 안의 매트리스' 형태로 간편하게 택배로 배송된다. 100일 체험 서비스, 10년 품질 보증, 무료 배송 및 배송일 지정 서비스를 제공한다. 각종 고객 지원 서비스와 프로모션 상세 정보는 엠마 매트리스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

