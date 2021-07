[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군 소속 공직자들이 집중호우로 큰 피해를 본 관내 수재민들을 위해 수재의연금 1239만 원을 기부했다.

이번 수재의연금은 간부 공무원 37명이 2180만원을 기부한 데 이어 6급 이하 직원들의 자발적인 참여로 십시일반 모은 것이다.

모금된 수재의연금은 장흥종합사회복지관을 통해 관내 수해 피해 지역 주민을 위해 신속하게 사용될 계획이다.

군 관계자는 “앞으로도 지역사회에 봉사하고 선한 영향력을 전파할 수 있는 공무원이 되기 위해 노력하겠다”고 전했다.

정종순 군수는 “실의에 빠진 군민들과 아픔을 나누기 위해 수재의연금 모금에 동참해 준 직원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “수재민들이 조속히 일상으로 복귀할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다.

