경남도, 고졸·미취업 청년 전문 인력 양성한다

8월 6일까지 웹툰디자인과정 등 4개 과정·65명 교육생 모집

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 고졸 청년 등을 대상으로 하는 '경남 청년 취업 잡고(job go) 프로젝트 사업'에 참여할 교육 훈련생을 모집한다고 19일 밝혔다.

경남도는 지역 내 고졸 청년 등 청년을 대상으로 직업 훈련, 취·창업 등 교육을 진행한다.

교육 훈련 과정은 '웹툰 그래픽과정', '빅데이터 코딩 과정', '3D 모델링 및 시뮬레이션 융합설계과정', 'ERP 정보 관리사 전문인력 양성 교육'등 4개이며 총 65명의 교육 훈련생을 모집한다.

교육생 모집 기간은 19일부터 8월 6일까지다. 참가를 원하는 사람은 신청서를 작성해 이메일로 제출하면 된다.

신청자 중 심사를 거쳐 오는 8월부터 9월까지 창원문성대학교에 있는 교육장에서 교육한다.

또한 교육을 모두 이수한 훈련생들을 대상으로 지역기업에 대한 취업을 지원할 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr