도민이 생각하는 자치경찰 치안 정책 구현 기대

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도자치경찰위원회는 19일부터 8월 1일까지 경남도민을 대상으로 '도민이 바라는 우리 동네 자치경찰'을 묻는 설문조사를 실시한다고 19일 밝혔다.

이를 토대로 도민 밀착형 자치 경찰 치안 정책을 구현한다는 방침이다.

설문은 경남도청 누리집에서 진행된다.

통계 및 참여이벤트를 위한 개인정보, 도민 생활안전, 사회적 약자 보호, 교통안전, 자치경찰 예산 배분 방향 등 총 25문항으로 구성돼 있다.

아울러 경남자치경찰위원회의 1호 사업인 '집에서 학교까지 안전한 어린이 통학로 조성'에 대한 자유 의견을 수렴한다.

또한 도는 내년 자치경찰 예산을 첫 편성하게 됨에 따라, 초대 자치경찰위원회에서 집중적으로 투자해야 할 자치 경찰 분야에 대한 도민의 의견도 수렴한다는 방침이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr