LNG발전소 10기 중 4기 논다

작년 실가동률 49%

발전단가 비싸 안돌리는 경우 허다

친환경·경제성 사이 갈팡질팡

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 석탄발전의 대안으로 평가되는 액화천연가스(LNG) 발전설비 가동률이 4년 만에 50% 밑으로 떨어진 것으로 나타났다. 발전 가능한 설비 가운데 대기 상태를 나타내는 ‘운영예비초과정지율’도 2년 연속 오름세를 나타냈다. 경제성을 따지는 발전 우선순위에서 밀린 결과다. 탈원전에 이어 석탄에 비해 친환경적이라는 평가를 받는 LNG 발전마저 저조한 것으로 나타나면서 문재인 정부의 에너지 정책이 ‘친환경’과 ‘경제성’에서 갈피를 못 잡는 것 아니냐는 비판이 나온다.

19일 전력거래소에 따르면 LNG 발전설비의 실제 운전 규모를 나타내는 실가동률은 지난해 49.12%를 나타냈다. 2017년 50%를 넘어선 이후 3년 내내 50%를 웃돌았는데 4년 만에 절반 이하로 다시 떨어진 것이다. 운영예비초과정지율도 지난해 40.80%로 전년 대비 0.29%포인트 증가했다. 이 비율은 2018년 35.87%까지 떨어진 후 2019년 40.51%로 뛰었다. LNG 발전설비 10기 가운데 4기가 2년 연속 정지된 채로 머물렀다는 얘기다.

정상 상태의 가스발전소의 가동률이 낮은 것은 발전단가가 높기 때문이다. 지난해 기준 LNG 연료비 단가는 1㎾h 당 71.83원이다. 반면 원자력은 6.04원, 무연탄(60.46원)보다 높다. 올해 1~7월 LNG 단가는 79.62원으로 더 높아진 상황이다. 발전사 관계자는 "전력거래소의 경제급전에 따라 발전 여부가 결정돼 LNG 발전은 대부분 후순위로 밀린다"고 말했다.

하지만 이는 정책기조와 맞지 않는다는 비판이 나온다. 친환경을 추구하면서 경제성을 따지다 보니 LNG처럼 중간단계의 연료는 발전에서 제외되기 때문이다. 지난해 석탄발전의 실가동률은 73.1%에 달했다.

이런 상황에도 설비용량은 꾸준히 늘어날 전망이다. 9차 전력수급계획에 따르면 24기 석탄발전설비가 차례로 LNG 발전으로 전환하게 된다. 이에 따라 LNG 발전 규모는 지난해 41.3GW에서 2034년 58.1GW로 늘어난다.

정동욱 중앙대 에너지시스템공학과 교수는 "정부가 에너지전환정책으로 탈원전·탈석탄과 함께 신재생을 확대하고 있지만 그 과정에서 LNG 발전 설비를 과도하게 늘리고 있다"고 지적했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr