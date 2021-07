[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김대호 제7대 호남지방통계청장이 취임했다.

19일 호남통계청에 따르면 이날 김 신임 청장은 취임식을 생략하고 업무에 곧바로 돌입했다.

김 청장은 한양대에서 경제학 석사학위를 취득하고 통계청 산업통계과장, 경제총조사과장, 조사기획과장 등 통계청 주요 핵심분야를 두루 역임한 경제통계분야 전문가로 알려졌다.

김 청장은 “코로나19로 급변하는 조사환경에서 정확한 현장조사로 신뢰받는 국가통계 생산과 호남·제주권 특성에 맞는 지역통계 개발을 최우선으로 할 것”이라며 “호남지방통계청을 지역통계 허브로서 역할을 충실히 수행해 통계 대중화를 위해 앞장서겠다”고 말했다.

이어 “적극적인 소통을 통해 직원들이 자기 역량을 충분히 발휘하고 자긍심을 갖고 일할 수 있는 행복한 일터를 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr