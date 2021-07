SK㈜ C&C, MS 클라우드 공인 자격 인증 획득

[아시아경제 부애리 기자] SK㈜ C&C가 마이크로소프트(MS)의 공인 자격 인증을 획득했다고 19일 밝혔다.

SK㈜ C&C가 획득한 인증은 '쿠버네티스 온 마이크로소프트 애저 어드밴스드 스페셜라이제이션'이다. 쿠버네티스를 관리하기 위한 심층적 지식, 광범위한 경험, 검증된 전문 지식을 갖춘 파트너에게 부여하는 인증이다.

실제로 SK㈜ C&C는 MS 애저 클라우드와 애저 쿠버네티스 서비스를 적용해 호텔 등 서비스 분야 고객 멤버십 통합·관리 시스템을 클라우드로 전환한 바 있다.

SK㈜ C&C의 종합 클라우드 서비스 'Cloud Z'의 컨테이너 플랫폼인 'Z CP' 등도 강점으로 인정받았다.

SK㈜ C&C가 2018년 자체 개발해 출시한 클라우드 컨테이너 플랫폼 서비스 'Cloud Z CP'는 쿠버네티스 서비스 기반의 앱 개발·운영을 위한 통합 플랫폼이다. 다양한 클라우드 환경에서 앱을 쉽게 배포하고 이동시키며 통합·관리할 수 있다.

김완종 SK㈜ C&C 클라우드부문장은 "산업 전분야에 걸쳐 고객 밀착형 디지털 전환 수요를 이끌며 안정적인 클라우드 사업 확장을 추진하겠다"고 말했다.

