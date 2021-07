내달 9일부터 중소사업자 IPTV 허가 신청 접수

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 20일 중소 종합유선방송사업자에 대한 '인터넷 멀티미디어 방송 제공사업(IPTV) 허가 신청' 을 공고하고, 8월 9일부터 9월 30일까지 8주간 사업자 신청을 접수한다고 밝혔다.

과기정통부는 10월 또는 11월 중에 허가심사위원회를 구성해 IPTV 허가 여부를 심사하고, 11월 말까지는 절차를 마무리할 계획이다.

이번 허가는 유료방송 경쟁력 확보의 시급성을 고려해 유료방송 기술중립성 관련 사항이 '방송법'에 반영·시행되기 전까지 중소 종합유선방송사업자가 IP방식의 유료방송서비스를 제공하는 것이 가능하도록 한시적으로 IPTV 허가 방식을 통해 추진하려는 것이다.

인터넷 멀티미디어 방송사업법 제6조제1항 단서의 규정을 최초로 적용해 중소 종합유선방송사업자가 해당 방송구역 내에서 자유롭게 전송방식을 선택하여 다양한 유료방송서비스를 제공하도록 함으로써, 이용자 선택의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

IPTV 허가 신청과 관련된 구체적인 내용(신청서류, 작성요령, 제출처, 주의사항 등)은 과기정통부 홈페이지를 참고하거나 과기정통부 뉴미디어정책과로 문의하면 된다.

