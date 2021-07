홈플러스, 냉동 먹거리 기획전…“구매부터 조리까지 간편하게”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 28일까지 전국 매장과 홈플러스 온라인에서 다양한 간식과 야식 상품을 할인 판매하는 ‘여름방학 먹거리 기획전’을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 재확산과 여름방학·재택근무 등 가족 구성원이 집에 머무는 시간이 늘어나면서 먹거리 고민을 하는 고객들을 위해 기획됐다. 홈플러스 시그니처를 통해 ‘구운주먹밥 3종’을 선보인다. 이 상품은 직화 오븐에 두 번 구워서 만든 바삭한 누룽지 식감이 일품이며 해동 없이 에어프라이어나 전자레인지로 바로 조리가 가능하다.

홈플러스는 ‘동원 참치볶음밥’을 단독으로 선보인다. 이는 동원참치와 함께 건강한 야채를 듬뿍 넣어 만든 냉동볶음밥으로 프라이팬이나 전자레인지 조리로 간편하게 먹을 수 있다. 2개 구매 시 1만원에 판매하는 행사도 진행한다. '대상 안주야' 10종도 선보이며 2개 구매 시 2000원 할인 혜택을 제공한다.

홈플러스 관계자는 “최근 온라인 쇼핑으로 가족의 간식과 야식을 구매하는 고객들을 위해 이번 행사를 마련했다”며 “전자레인지나 에어프라이어 등을 통해 간편하게 조리 가능한 냉동식품을 합리적인 혜택과 함께 선보여 많은 고객이 찾을 것”이라고 말했다.

