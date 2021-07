관광공사, 2주간 '친환경 달리기 챌린지' 진행

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 친환경 여행문화 확산을 위한 ‘대한민국 구석구석 친환경 달리기 챌린지’를 19일부터 내달 1일까지 2주간 진행한다고 밝혔다.

이 이벤트는 조깅을 하며 쓰레기를 줍는 행동을 일컫는 '플로깅'과 ‘저탄소 여행’을 실천하는 챌린지를 마련해 국민들의 친환경·비대면 여행을 유도하기 위해 마련됐다. 지난 5월 공사에서 시작한 친환경 여행 캠페인 ‘불편한 여행법’의 일환이다.

참여하려면 달리기·걷기 앱 ‘런데이’를 스마트폰에 내려받아야 한다. 앱에서 ‘챌린지’ 메뉴에 접속하면 구석구석 달리기와 구석구석 플로깅 등 2가지 미션이 나온다. 둘 중 하나 또는 두 가지를 다 선택할 수 있다. 미션 수행은 구석구석 달리기는 2주 간 누적 10km를, 구석구석 플로깅은 2주 간 누적 1시간을 달리는 것으로 완료된다. 8월1일 이내에 챌린지를 완료한 참여자 전원에게는 온라인 완주증, 기념 배지, 인증 스티커가 제공된다.

또 ‘불편한 여행법’ 챌린지 이벤트도 마련돼 있다. 플로깅, 달리기 인증샷 등을 개인 인스타그램 내 '#불편한여행법, #대한민국구석구석, #지구쓰담' 해시태그와 함께 공사 ‘대한민국 구석구석’ 계정을 태그해 올리면 나만의 불편한 여행법을 사회관계망서비스(SNS)로 제안하는 ‘#불편한여행법 챌린지’ 이벤트에 자동 응모된다. 추첨을 통해 270명에게 업사이클링 가방, 여행키트, 음료교환권 등 다양한 경품이 주어진다.

강종순 관광공사 국내디지털마케팅팀장은 “코로나19로 대규모 대면 행사가 어려운 상황에서 이번 챌린지는 개별적 참여로 환경과 건강을 지킬 수 있다는 점이 의미 있을 것”이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr