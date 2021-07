GS25, 대구시와 장애인 복지 위한 도움벨 설치

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 19일 오후 대구시와 ‘장애인 편의점 접근성 개선’에 대한 업무 협약을 진행한다고 밝혔다.

이번 업무 협약은 ▲대구시 내 GS25 도움벨 설치 ▲근무자의 장애인 응대 교육 ▲장애인 실종 예방 캠페인 등 사회 공헌 사업을 주요 골자로 한다. GS25는 올해 대구시가 주민참여예산으로 진행한 ‘편의점 장애인 도움벨 설치’ 지원 사업에 신청했고 최종 선정됐다.

GS25는 대구시 내 100여 점포에 오는 10월까지 도움벨을 설치한다는 계획이다. 대구시는 도움벨 납품업체 선정 및 제공 등 설치 전반에 걸친 활동을 지원하고, GS25는 도움벨 설치 사업의 실효성 증대를 위해 편의점 근무자를 대상으로 장애인 응대 교육에 집중한다. 도움벨 설치는 휠체어를 타거나 거동이 불편한 장애인들의 편의점 이용에 대한 심리적 문턱을 낮출 것으로 기대된다.

GS25 관계자는 “도움벨을 설치하여 장애인들이 편의점을 조금 더 수월하게 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr