[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 7,260 전일대비 30 등락률 -0.41% 거래량 1,982,666 전일가 7,290 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =대우송도아이비디에 1378억원 규모 채무보증 결정

◆ 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,650 전일대비 15 등락률 +0.92% 거래량 2,259,090 전일가 1,635 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =케이와이에 39억원 규모 채무보증 결정

◆ 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 317,500 전일대비 2,000 등락률 -0.63% 거래량 227,008 전일가 319,500 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =오는 8월5일 오후 4시 2분기 실적 발표 위한 기업설명회 개최

◆ CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 30,150 전일대비 300 등락률 +1.01% 거래량 261,469 전일가 29,850 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =계열사 CGI Holdings Limited에 468억원 규모 채무보증 결정

◆ 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 2,500 등락률 +0.89% 거래량 68,547 전일가 279,500 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close = 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 267,000 전일대비 6,200 등락률 +2.38% 거래량 138,766 전일가 260,800 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close 지분 인수 포기 결정

◆ GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 36,950 전일대비 250 등락률 -0.67% 거래량 808,174 전일가 37,200 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =요기요 인수 확정된 바 없다고 공시

◆ SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 2,000 등락률 -1.70% 거래량 13,074 전일가 117,500 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =400억원 규모 울산지피에스 출자증권 취득 결정

◆ 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 18,500 전일대비 400 등락률 -2.12% 거래량 41,828 전일가 18,900 2021.07.16 15:30 장중(20분지연) close =아이오케이컴퍼니의 70억원 규모 주식 취득 결정

