요미우리 "23일 첫 韓日 정상회담…文대통령 올림픽 계기로 방일"

도쿄 모토아카사카 영빈관예서 열려

부적절 발언 소마 총괄공사 경질 방침

[아시아경제 권재희 기자] 한일 양국 정부가 도쿄올림픽 개막일인 오는 23일 도쿄에서 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리의 첫 대면 정상회담을 개최하기로 했다고 19일 요미우리신문이 보도했다.

보도에 따르면 문 대통령이 도쿄올림픽을 계기로 방일, 한일 정상회담은 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 열릴 예정이다.

요미우리는 두 정상이 이번 회담을 통해 위안부와 징용 피해자 문제를 둘러싼 문제 등을 협의할 것으로 전망했다.

일본 정부는 문 대통령의 방일에 맞춰 문 대통령을 겨냥한 성적 발언으로 물의를 일으킨 소마 히로히사 주한일본대사관 총괄공사를 경질할 방침인 것으로 알려졌다.

소마 공사는 지난 15일 한국 한 언론과의 인터뷰에서 문 대통령의 한일관계 개선 노력에 대해 독선적이라는 의미로 '마스터베이션'(자위)이라는 표현을 사용해 폄훼한 것으로 드러나 큰 논란이 됐다.

요미우리는 일본 정부가 소마 공사의 부적절한 발언이 한일 정상 회담의 걸림돌이 되는 것을 피하고 싶다는 입장이라고 전했다.

일본 정부 고위 관계자는 "(소마 공사의) 발언은 외교관으로서는 '해서는 안 될 말'이었다"고 말했다고 요미우리는 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr