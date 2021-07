최재형, 여의도 명당에 캠프 차려…"계파·출신 관계없다"

'대하빌딩'은 고 김대중 전 대통령, 이명박·박근혜 전 대통령이 사무실 차린 곳

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 여의도에 캠프 사무실을 마련하는 등 캠프 구성에 속도를 내고 있다.

18일 최 전 원장 측은 서울 여의도 국회 앞 대하빌딩에 사무실을 마련하고 계약을 마쳤다고 밝혔다.

최 전 원장 측은 "'민의의 전당인 국회와 가깝고, 국민을 대신하는 언론과 소통하기 용이한 곳으로 잡는 게 좋겠다'는 최 전 원장의 뜻에 따른 것"이라고 설명했다.

대하빌딩은 '선거 명당'으로 불리고 있다. 과거 고 김대중 전 대통령, 이명박·박근혜 전 대통령이 선거 과정에서 사무실을 차렸던 곳이기 때문이다.

캠프 이름은 '최재형의 열림 캠프'로 정했다. 모토는 '작고'(small), '똑똑하고'(smart), '섬기는'(servant)을 중심으로 한 이른바 '3S'다. 직책에서 거품을 빼고 특보 등 일부를 제외한 대부분의 직책은 팀장, 팀원으로 통일할 계획이다.

캠프는 실무 지원조직으로 구성한다. 지금까지 청와대 행정관 출신인 김기철 공보팀장, 안철수 국민의당 대표의 과거 비서실 부실장 출신인 김준성 메시지 팀장을 캠프 실무진으로 영입했다.

캠프 구성 방향과 관련해 최 전 원장은 "과거를 돌아보면 집권 이후 발생하는 여러 문제가 이미 대선 과정에서 잉태되는 경우가 많았다"며 "캠프가 마치 예비 청와대로 인식되는 경우가 종종 있는데 철저히 실무 지원조직으로 꾸려달라"고 당부했다. 그는 또 "계파의 시대를 넘어서야 한다"며 "출신에 관계없이 유능한 분들을 모셔 미래로 갈 수 있으면 좋겠다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr