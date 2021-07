북한, 6월 '중국산 수입액' 1000만달러대 재회복

[아시아경제 김대현 기자] 북한이 코로나19 확산 우려로 국경 통제를 이어가는 가운데, 지난달 대 중국 수입액이 1000만달러대를 재회복한 것으로 파악됐다.

18일 중국 세관당국인 해관총서 홈페이지에 따르면 지난달 북한의 중국산 수입 규모는 1231만8000달러(약 140억5000만원)를 기록했다.

올해 북한의 대중국 수입은 1~2월 사실상 교역 중단 수준인 2만9000달러(약 3000만원)와 3000달러(약 342만원)에 그쳤지만, 3월 1297만8000달러(약 148억원)로 증가했다. 이어 4월 2875만1000달러(약 328억원)까지 늘었다가 5월에 다시 271만4000달러(약 30억9000만원)로 급격히 줄어들었다.

최근 북한의 중국산 수입은 주로 선박을 통해 이뤄진 것으로 추정된다. 북중 육로교역의 경우 김일성 주석 생일인 '태양절'(4월15일) 전후부터 재개 가능성이 제기돼왔지만, 코로나19 변이 바이러스 우려 등에 따라 북한이 높은 경계수준을 유지하는 것으로 보인다.

지난달 29일 김정은 북한 국무위원장은 노동당 중앙위원회 정치국 확대회의에서 책임간부들이 비상방역 장기화에 따른 당의 중요 결정 집행을 태업하는 '중대사건'이 발생했다고 언급했다. 이에 따라 군부 최고위 간부들이 해임·강등됐다.

국정원은 지난 8일 국회 정보위 보고를 통해 "'방역 중대사건'은 (북중 육로교역 재개 시 사용될) 평안북도 의주 방역장 소독시설 가동 준비 미흡과 전시 비축미 공급지연 및 관리실태 부실이 복합적으로 작용한 것"이라고 분석했다.

한편 지난달 북한의 대중국 수출은 181만8000달러(약 20억7000만원)를 기록했고, 수출입을 합한 지난달 북중 교역 총액은 1413만6000달러(약 161억2000만원)였다. 이는 코로나19 확산 전인 2019년 6월 양국 교역총액 2억2663만9000달러(약 2585억9000만원)의 약 6% 수준이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr