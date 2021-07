김 총리 "내일부터 비수도권 사적모임 4인까지"… 5인 이상 금지(종합)

[아시아경제 김대현 기자] 정부가 19일부터 비수도권에서도 사적모임 허용 인원을 4인까지로 제한하기로 했다. 수도권에서 거리두기 4단계를 시행한지 일주일 만에 비수도권에서도 '5인 이상' 집합이 금지된 것이다.

18일 김부겸 국무총리는 정부서울청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 "바이러스 전파 속도보다 한발 앞선 방역이 필요하다"며 "극히 일부의 일탈행위와 느슨한 방역의식이 찬물을 끼얹고 있다"고 밝혔다. 시행 기간 및 세부 수칙은 이날 중대본 회의에서 확정해 발표한다.

이날 김 총리는 "수도권에서 최고 수준의 거리두기(4단계)를 시행한 지 일주일이 지났지만, 확진자가 줄지 않고 있다"면서 "남은 일주일 동안 모든 역량을 방역에 집중해야 한다"고 말했다.

김 총리는 "오늘 서울 일부 교회가 대면예배를 강행해 국민들께 걱정을 끼치고 있다"며 "방역당국에서는 법과 원칙에 따라 엄정 조치해달라"고 지시했다.

최근 민주노총 집회 참석자 가운데 3명이 확진된 것과 관련해 "엄중한 상황에서 여러 차례 자제를 요청한 집회였다. 깊은 유감을 표한다"며 "민주노총은 지금이라도 참석자들이 즉시 진단검사를 받도록 협조해달라"고 언급했다.

