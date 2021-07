코로나19 확진에 민주노총 '비상'… 내일 대의원대회 연기

[아시아경제 김대현 기자] 7·3 대회(전국노동자대회) 참가자 중 코로나19 확진자가 발생하면서 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 임시 대의원대회를 연기하기로 했다.

18일 민주노총은 현재 상황을 고려해 오는 19일로 예정된 제73차 임시 대의원대회는 연기한다고 밝혔다. 당초 민주노총은 온라인 임시 대의원대회를 통해 10월 총파업 계획을 의결할 예정이었다.

민주노총 온라인 대의원대회는 수십 개의 지역별 회의장을 실시간으로 연결해 토론하는 방식으로 진행되지만, 지역별 회의장의 소규모 모임은 불가피하다. 민주노총은 조만간 중앙집행위원회를 열어 임시 대의원대회 개최 일정과 방식 등을 재논의할 계획이다.

앞서 민주노총은 지난 3일 서울 종로 일대에서 주최 측 추산 8000명 이상이 모인 전국노동자대회를 열었다. 최근 참가자 가운데 3명이 확진 판정을 받았다.

이에 따라 질병관리청은 참가자 전원에게 코로나19 검사를 받으라는 행정명령을 내렸다.

민주노총 측은 대회 참가자 중 확진자가 발생한 데 대해 공개 사과했다. 그러면서 "(확진자 발생에 관한) 보도를 접한 후 사실 확인 절차를 거쳐 참가자들에게 조속하게 선제적 검사를 받을 것을 조치했다"며 "이후 결과에 대한 빠른 판단과 조치를 통해 상황을 마무리할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

다만 민주노총은 확진자의 감염 경로가 전국노동자대회인지는 규명할 필요가 있다며 "일반적인 잠복기를 경과하는 시점에서 나온 대회 참가자의 양성 판정 결과를 가지고 마치 7월3일 대회가 주요 감염원이라는 인식을 심어주기에 충분한 발표는 부적절하다"고 덧붙였다.

