르노삼성차, 전기차 '르노 조에' 홈쇼핑서 판매

[아시아경제 이기민 기자] 르노삼성차가 18일 GS마이샵에서 전기차 '르노 조에(ZOE)' 첫 판매방송을 시작한다고 밝혔다.

르노삼성은 이날 오후 8시30분 시작되는 방송에서 실제 고객들의 구매 이유와 주행 경험 등을 소개할 예정이다.

방송을 통해 구입하는 고객들을 위해 36개월 무이자상품을 제공한다. 아울러 현금 일시불 구매시 100만원 할인에 50만원 상당의 충전카드도 지급한다.

방송 도중에 상담 등을 위해 연락처를 남긴 고객 중에서 실제 조에를 구입한 경우에는 업사이클링 브랜드 'CONTINEW(컨티뉴)' 패키지를 제공한다.

르노 조에는 1회 충전으로 309㎞ 주행거리를 갖추고 있다. 가격은 ▲ZEN트림 3995만원 ▲INTENS ECO트림 4245만원 ▲INTENS트림 4395만원이다. 여기에 보조금을 받으면 2000만원대에 구입이 가능하다.

김태준 르노삼성자동차 영업마케팅본부장은 "많은 고객들이 GS마이샵 방송을 통해 르노 조에를 비대면으로 만나보고 2021년 남은 보조금을 선점하는 스마트한 소비를 하시길 바란다"라고 말했다.

