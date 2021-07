"이재명의 '사이다'는 경쟁 후보가 아닌 특권층을 겨냥합니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 유력 대선 후보인 이재명 경기도지사가 자신을 '사이다 이재명'으로 불러주는데 대해 감사함을 전하면서도 "정치적 경쟁자에 대한 직설적 표현을 모두 다 사이다라고 호응하지는 않는다"며 최근 민주당 내 경쟁 후보들의 자신을 향한 '도를 넘는' 공격을 에둘러 비판했다.

이 지사는 18일 페이스북에 올린 '사이다의 조건'이라는 글을 통해 "저만큼 '사이다'라는 말을 많이 들은 정치인도 없을 것"이라며 "제가 원하든, 원하지 않든 국민들이 이재명이라는 정치인을 처음 인지하게 된 계기임을 부인할 수 없다"고 했다.

이어 "최근에는 (제가 경쟁후보들의 공격에도 제대로 대응하지 않는데 대해)'이재명답지 않다'며 '사이다'로 돌아오라는 말씀도 하시는데 어떤 것이든 애정 어린 말씀이니 감사히 듣고 있다"며 "다만 (일부에서는)탄산음료는 금방 갈증이 난다며 좋은 호칭이 아니니 경계하자는 분도 있다"고 전했다.

나아가 "(국민들로부터 사이다라는 말을 들으면서)저 스스로에게 다짐하는 부분이 있다"며 "'사이다'라는 말이 그저 (뒤에 따라올 영향 등을 고려하지 않은 채)거침없이 말하는 것을 의미하지는 않는다는 점"이라고 지적했다.

자칫 '사이다'를 태도론으로만 한정 짓는 것에 대한 경계를 언급한 것이다.

이 지사는 특히 "제가 생각하는 사이다의 조건은 누구를 향하고, 무엇을 위해 거침없이 나아가는 것이냐가 중요하다"며 "그저 정치적 경쟁자에 대한 '직설적인 표현'을 국민들이 사이다라고 호응하지는 않을 것"이라고 최근 경쟁 후보들의 행태를 지적했다.

아울러 "(진정한 사이다는)우리 사회 특권층을 향해 할 말을 제대로 할 수 있느냐, 민생을 가로막는 기득권 구조에 대해 피하지 않고 정면대응할 수 있느냐가 국민들이 판단하는 사이다의 조건"이라며 정의했다.

이 지사는 아울러 자신의 사이다 발언이 어디로 향하는 지 지켜 봐 달라고 당부했다.

그는 "선거라는 것이 늘 그렇듯, 자칫 국민 눈살을 찌푸리게 하는 진흙탕 싸움이 되기 십상"이라며 "그 때마다 '뭣이 중헌 디'를 기억하는 것은 경쟁의 주체인 정치의 몫이고, 이재명의 사이다가 어디로 향해야 하는 지를 분명히 기억하고 실천하는 것도 오롯이 제 몫"이라고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr