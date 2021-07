이재명, '軍' 미필 공격에 정면 대응…"김 후보는 큰형님, 고맙다"

김두관 후보에 "장애 설움 이해해줘 고맙다"

[아시아경제 이민지 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 후보가 17일 소년공 시절 부상으로 비틀어진 자신의 팔 사진을 공개했다. 장애로 병역의무를 이행하지 않은 것을 비난하는 공세에 정면 대응한 것이다.

이날 이 지사는 SNS에 "나이가 들어도, 살만해져도, 장애의 서러움을 완전히 떨쳐내기는 어렵다"며 "이 그림을 보자 갑자기 어릴 적 기억이 떠올랐다"고 회상했다.

그는 "프레스에 눌려 성장판 손상으로 비틀어져 버린 왼팔을 숨기려고 한여름에도 긴 팔 셔츠만 입는 절 보며 어머니는 속울음 삼켰다"며 "휘어버린 팔꿈치를 쓰다듬던 어머니 손길을 느끼며 속으로만 울었다"고 적었다.

이어 이 지사는 "제 아내를 만나 서른이 훨씬 넘어서야 비로소 짧은 팔 셔츠를 입게 됐다"며 "장애의 열등감을 극복하는 데는 참 많은 세월이 흘렀다"고 덧붙였다.

이 지사는 김두관 후보를 향해 고마움을 표현하기도 했다. 앞서 김두관 후보는 이날 SNS에 본인과 이낙연 정세균 박용진 후보의 모습을 함께 담은 '군필 원팀' 포스터를 올리며 "차라리 저를 빼달라. 비열한 마타도어에 동참하기 싫다. 누구도 장애를 갖고 비하 받아선 안된다"고 밝혔다.

이에 대해 이 지사는 "차마 어디 호소할 곳도 없고 마음만 아렸다. 장애의 설움을 이해하고 위로해 준 김두관 후보 말씀에 감사하다“며 "김 후보 글을 보니 동생의 장애를 놀리는 동네 아이들을 큰형님이 나서 말려주는 것 같은 푸근함이 느껴진다"고 전했다.

