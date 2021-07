日 "후쿠시마산 음식 먹지 말라는 대한체육회, 불쾌하다"

[아시아경제 황수미 기자] 대한체육회가 도쿄올림픽에 출전한 한국 선수들에게 후쿠시마산 식자재를 먹지 말라고 지도한 것을 두고 일본 집권 자민당 내에서 "트집을 잡는다"며 불쾌하다는 반응이 나오고 있다.

17일 요미우리신문은 대한체육회가 한국 선수단에 선수촌 식당을 이용할 경우 방사성 물질에 의한 오염 위험이 있다는 이유로 후쿠시마산 등의 식자재를 먹지 말라고 주의토록 하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 한국 측의 이런 움직임에 대해 사토 마사히사(佐藤正久) 참의원 의원은 "(선수촌에 공급하는) 식자재는 대접하는 마음으로 상당히 신경 쓰고 있다"며 "(이를 거부하는 것은) 후쿠시마 주민의 마음을 짓밟는 행위"라고 했다.

또한 자민당 내에서 "(한국이) 그렇게까지 트집 잡는 것은 정말로 불쾌하다"라는 반응까지 나오고 있다고 요미우리신문은 전했다.

앞서 선수들의 식단에 후쿠시마산 식자재가 사용된다고 알려져 논란이 불거진 바 있다. 도쿄올림픽 선수촌 식당 중 일식 코너에서는 일본 전국의 47개 광역자치단체에서 나오는 식자재를 사용하는데, 이 중 2011년 동일본대지진 당시 원전 폭발 사고로 방사성 물질 누출 사고가 났던 후쿠시마현에서 생산된 식자재도 포함된다는 것이다. 또한 각 음식에 식자재 원산지는 표기되지 않는다.

대한체육회는 이 때문에 선수들에게 일식 코너 이용을 자제해 달라고 당부했고, 선수촌 인근의 헨나호텔을 통째로 빌려 한국 선수단 급식지원 센터를 차렸다.

체육회 관계자는 지난 16일 "방사능 세슘 측정기도 준비해 조리 과정에서 식자재에 농축된 방사능 양을 꼼꼼히 점검할 예정"이라고 밝히기도 했다.

