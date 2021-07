日 외교관 망언에 野분노…유승민 "국민에 대한 모독, 용납할 수 없어"

김태호 "한일관계 비하한 발언…한일관계 회복 노력 물거품 돼선 안 돼"

[아시아경제 나주석 기자] 주한 일본 외교관의 망언과 관련해 야권 역시 격분하며 상응하는 대응을 주문했다.

17일 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 "주한 일본대사관에 근무하는 외교관이 우리 정부에 대해 입에 담기 어려운 망언을 했다고 한다"며 "외교관으로서 주재국 정부에 대해 기본적인 소양과 상식마저 벗어난 발언을 한 것은 우리 국민에 대한 모독으로서 용납할 수 없는 행위"라고 지적했다.

유 전 의원은 "우리 정부는 우리나라의 주권과 존엄을 지키는 데 걸맞는 조치를 즉시 취해야 할 것"이라며 "우리 정부와 국민들에게 진심으로 사과하고 해당 주한 대사관 직원에 대해 우리 국민들이 납득할 수 있는 단호하고 신속한 조치를 취하기 바란다"고 강조했다.

국민의힘의 또 다른 대선주자인 김태호 의원 역시 SNS에 "입에 담기도 민망한 역대급 망언으로, 문 대통령뿐만 아니라 한일관계를 비하한 발언"이라고 지적했다. 김 의원은 "한일정상회담 협상 내용이 일본 언론에 유출된 것을 비롯해 일본의 외교적 결례를 더 이상 묵과할 수 없다"며 "일본 정부에 엄중히 항의하고 망언 당사자의 문책과 재발 방지를 요구해야 한다"고 말했다.

다만 김 의원은 "이번 망언으로 인해 한일관계 회복 노력이 물거품이 돼서는 안 된다"며 "속이 부글부글 끓더라도 감정을 앞세울 수는 없다"고 밝혔다.

