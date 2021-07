도쿄올림픽 선수촌 코로나19 확진자 발생(종합)

[아시아경제 이동우 기자] 17일 도쿄올림픽 개막을 엿새 남겨두고 선수촌에서 코로나19 확진자가 발생했다.

무토 도시로 도쿄조직위 사무총장은 이날 브리핑에서 "해외에서 온 대회 관계자로 선수촌에 머물던 1명이 코로나19 검사에서 확진 판정을 받았다"고 밝혔다.

도쿄조직위 대변인은 기자회견에서 "선별검사에서 감염이 확인됐다"라고 덧붙였다.

도쿄조직위는 개인 정보 보호를 이유로 감염자의 국적 등 자세한 내용은 공개하지 않았다. 확진자는 현재 선수촌을 떠나 지정 호텔에서 격리 중이라고 조직위는 밝혔다.

도쿄올림픽은 오는 23일 개회하며 선수촌은 지난 13일 개장해 각국 선수단을 수용하고 있다. 대회 기간 최대 1만8000명이 선수촌에 투숙할 예정이다.

AFP 통신은 선수촌에 체류하는 선수들은 매일 오전 타액 검사를 진행한다고 전했다.

이 검사에서 양성 반응이 나오면 유전자 증폭(PCR) 검사로 이어지고 여기에서도 양성이면 세 번째 정밀 검진을 해 결과에 따라 선수촌 퇴촌, 병원 입원 여부를 결정한다.

일본 언론은 또 조직위가 코로나19 검사 결과를 발표한 이달 1일 이래 처음으로 하루 두 자릿수 확진자가 나왔다고 전했다.

전날에만 15명이 새로 코로나19에 감염돼 누적 감염자 수는 45명으로 늘어났다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr