올해 1월1일 기준 지역 전체 평균 상승률 15.29%

이의신청 49필지 중 20필지 하향·21필지 상향 조정

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 군위군은 올해 1월1일 기준 개별공시지가 이의신청 대상 49필지에 대해 부동산가격공시위원회를 지난 15일 개최했다고 17일 밝혔다.

이날 위원회(위원장 박성근 부군수)는 담당 감정평가사 및 부동산 가격공시위원 등이 참석한 가운데 이의신청접수 필지, 개발부담금 부과 종료시점 지가 등을 심의했다. 위원회의 검증결과 49필지 중 상향조정 21필, 하향조정 20필, 기각 8필이었다.

군위군 관계자는 "대구공항 통합이전 사업과 대구편입 추진사업 등으로 인해 전체 상승률(15.29%)이 높아 이의신청 필지 수도 예년에 비해 월등히 높았다"고 설명했다.

