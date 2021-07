◇ 국장급 승진

▲ 국립국어원 기획연수부장 신은향

◇ 과장급 전보

▲ 기획조정실 정책기획관 규제개혁법무담당관 이순일

▲ 문화예술정책관실 문화정책관 문화정책과장 박승범

▲ 국민소통실 소통지원관 여론과장 박기남

▲ 콘텐츠정책국 게임콘텐츠산업과장 정윤재

▲ 체육국 체육진흥과장 강민아

