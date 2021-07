[칸 인터뷰②] 이병헌이 추억한 아버지·에단호크·'매그니피센트7'

제74회 칸 영화제 현지 취재

배우 이병헌 인터뷰

attends EMERGENCY DECLARATION PHOTO SHOOT during the 74th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on July 15, 2021 in Cannes, F rance. assiste ? la s?ance photo du film EMERGENCY DECLARATION lors de la 74e ?dition du Festival de Cannes au Palais des Festivals, le 15 juillet 2021 ? Cannes, en France.

썝蹂몃낫湲 븘씠肄