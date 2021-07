박병석 국회의장 “대선주자 포함, 여야 정치 지도자들 개헌 입장 밝혀라”

[아시아경제 전진영 기자] 박병석 국회의장은 17일 제73주년 제헌절을 맞아 개헌의 필요성을 강조하며 “대선 주자를 포함해 여야 정치 지도자들이 개헌에 대한 분명한 입장을 밝혀 국민들의 평가를 받길 바란다”고 밝혔다.

박 의장은 이날 경축사에서 “내년 대선 일정이 있다고 해서 개헌추진을 미룰 순 없다. 오히려 내년 대선의 형세를 점치기 어려운

지금이 불편부당(不偏不黨)하게 개헌을 할 수 있는 적기“라며 이같이 말했다.

그는 “그간 정치권은 개헌의 필요성에는 공감하면서도 실행하지 않았다”며 “정권초기에는 블랙홀이 되어 국정동력이

분산된다며 반대하고 집권 후반기에는 대선을 앞두고 있으니

되겠냐며 외면했다”고 지적했다.

이어 “국회가 올해 안으로 개헌안을 만들면 내년 상반기의 대통령선거, 또는 지방선거 때 국민투표에 부칠 수 있을 것”이라며 “사회권적 기본권 · 지방분권 · 기후변화 대응도 함께 논의해야 한다”고 촉구했다.

박 의장은 “개헌에 대한 국민의 열망이 그 어느 때보다 높다. 국회의 최근 여론 조사에서 국민 66%가 개헌에 동의했다”며 “국회 특위에서 개헌 논의와 경제 활성화 논의를 해야한다”고 강조했다.

