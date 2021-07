한국농수산식품유통공사-HMM 업무협약 체결

[세종=아시아경제 김현정 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)는 최근 국적선사인 HMM과 수출 농수산식품 해상운송 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약을 통해 하반기부터 미주로 운항하는 HMM의 임시선박 등에 농수산식품 전용 선복(화물 적재공간)을 월 265TEU(농식품 200, 수산물 65)의 쿼터물량으로 운영한다. 농식품의 경우 신선농식품 하반기 수요의 약 50% 수준에 달해 대미 농수산식품 수출업체의 물류 애로를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

최근 글로벌 물동량 급증에 따른 운임상승과 선복난 등 물류대란으로 수출을 포기하거나 수출물량을 축소하는 업체가 속출하고 있어 전용 선복 운영으로 대미 농수산식품 수출에 물꼬가 트인 셈이다.

공사는 지난 4월 ‘농식품 수출물류 위기대응 TF’를 가동하면서 국내외 물류동향 모니터링을 통해 수출업체의 애로사항을 파악했다. 또 선복 확보를 위해 농식품부, 해수부와 합동으로 다각적인 노력을 기울여왔다. 특히 해외운송 물류난이 가장 심한 미국 노선의 선복 수요를 파악해 국회·정부 부처·선사·포워딩사·관련기관 등과 협의하고, 정부 부처간 협업과 HMM의 결단으로 대미 수출 농수산식품에 대한 선적 공간을 별도 할당하고 우선 배정 조치했다.

김춘진 사장은 "농수산식품 전용 선복 운영이 수출업체의 물류 애로 해소에 보탬이 되기를 바란다"며 "앞으로도 수출업체 지원을 위해 여러 노력을 추진할 것"이라고 말했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr