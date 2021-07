신한라이프, 건강상태 측정부터 영양제 추천까지 '건강관리 한번에'

CJ제일제당과 맞춤형 헬스케어 서비스

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프는 19일부터 CJ제일제당과 고객을 대상으로 맞춤형 헬스케어 서비스를 시작한다고 밝혔다.

건강측정 키오스크로 신장, 체성분, 혈압, 스트레스 등 건강상태를 점검받고 이를 바탕으로 전문 간호사로부터 필요 영양소에 대한 분석과 상담을 통해 맞춤 영양제를 추천받게 된다.

영양제 구입을 희망하는 경우 휴대전화로 제품 QR코드만 인식하면 신한카드 온라인 쇼핑몰 올댓쇼핑을 통해 CJ제일제당이 출시한 건강기능식품 등을 시중가격보다 최대 66%할인된 가격으로 구매할 수 있다.

이 서비스는 코로나19 방역지침 준수와 예방을 위해 사전 방문예약을 통해 1:1 상담 방식으로 진행되며, 서울 강남구에 위치한 신한L강남타워에서 받을 수 있다.

최승환 신한라이프 디지털혁신그룹장은 "고객이 보험사로부터 받을 수 있는 서비스를 질병 재해의 사후 보장에서 고객의 생활 전반에서 요구되는 건강증진서비스로 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr