“주소·주거 다 챙겨 빨리 오이소” 울산 ‘주소갖기 운동’ 고고싱

울산시, 추진과제 24건·홍보과제 48건 등 72건 발굴



모든 부서별, 구·군별 추진과제 분담해 실천 총력집중

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘울산주거 울산주소 갖기 운동’을 아시나요?

울산시가 울산의 인구를 늘리기 위해 힘을 모으고 있는 프로젝트이다. 실과별로, 구 군별로 추진과제 24건, 홍보과제 48건 등 총 72건을 발굴해 집중하는 등 속도를 내고 있다.

울산시 홍보실은 신문, 방송, 누리소통망(SNS) 등 다양한 매체를 활용한 울산주거 울산주소 갖기 운동 시민 홍보를 강화하고 온라인 미디어 매체 콘텐츠를 제작해 연중 홍보에 나서고 있다.

세정담당관은 재산세, 주민세, 자동차세 등 납부고지서 등에 캠페인 문구를 넣어 홍보하는 등 울산전입을 적극 유도한다.

안전총괄과는 국립재난안전연구원 등 울산재난안전산업협의체를 통해 릴레이 캠페인을 전개하고, 인재교육과는 교육청 및 관내 대학교에 홍보 공문을 발송해 울산 미전입 학생들에게 울산 전입을 적극 홍보한다.

중소벤처기업과는 7월 중에 울산지방중기청 등 중소기업지원협의회 22개 기관·단체 실무협의회를 개최해 울산주거 울산주소 갖기 운동 챌린지 참여를 홍보할 계획이고, 해양항만수산과는 울산항만공사 등 항만관련 기관 등에 울산에 거주하면서 울산에 주소를 두지 않은 직원들을 대상으로 주소 이전을 유도한다.

외교투자통상과는 내년부터 투자기업 소속의 이주근로자 본인은 물론 배우자, 자녀들이 울산에 전입할 경우 1인 100만원, 최대 5명까지 지원할 계획으로 조례 제정 등 관련 절차를 이행하고 있다.

산업입지과는 일자리 연계형 행복주택을 공급해 근로자의 정주여건을 개선하면서 울산정착을 돕기로 했다. 일반산업단지 입주기업체협의회를 통해 다른 지역에 주소를 둔 입주기업 근로자의 울산전입을 유도한다.

지역개발과는 혁신도시 노조관계자 간담회 등을 통해 이 운동을 적극 홍보한다.

문화예술과는 울산에 주소지 이전을 완료한 관외 예술대학 졸업 예정자를 대상으로 ‘울산의 믿음’ 지원사업을 추진하기 위해 예산확보 등 관련 절차를 진행한다. 체육지원과에서는 체육회, 장애인체육회 등을 통해 울산주소갖기 운동을 적극 홍보할 계획이다.

버스택시과에서는 관내 시내버스에 홍보물을 부착하고 안내방송을 송출할 계획이며 건설도로과는 건설협회 및 전문건설협회 등을 통해 근로 인구 유입을 유도한다.

경제자유구역청은 경제자유구역내 입주기업 임직원과 대학생들을 대상으로 울산주소갖기운동 참여를 홍보할 계획이다. 울산지역 기초지자체별로도 다채로운 캠페인을 펼치고 있다.

이형우 행정지원국장은 “울산주거 울산주소 갖기 운동은 시뿐만 아니라 구 군에서 함께 참여해야만 성공할 수 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr