대구시, 경부선 '도심 지하화' 연구용역 착수 … 건설 사업비 해결이 관건

서대구~사월동 20.3㎞ 구간 상부 개발방안 도출

용역비는 국비…국토부 '원인자 부담 원칙' 고수

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 15일 도심 내 철도로 인한 도시생활권 단절과 소음·진동을 극복하는 경부선 지하화 연구용역 착수보고회를 개최했다.

이날 용역 착수보고회는 한국교통연구원 사업총괄 책임연구원(안정화)의 발표로 진행됐다. 행정부시장 주재로 경제국장, 미래공간개발본부장, 교통국장, 도시계획과장, 서대구역세권개발과장, 도시재생과장 및 관계 전문가 등이 참석한 가운데 과업방향 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.

이번 용역은 지난해 12월 국토교통부(국가철도공단)와 연구용역에 필요한 용역비 20억을 전액국비로 지급받아 진행된다. 대구 도심을 관통하는 경부선 및 KTX로 생활권 단절, 도시계획 불균형, 교통체계 효율성 저해 등 도시·교통 문제점을 해소하기 위해 경부선 지하화 방안 타당성을 우선 검토하게 된다.

용역 과업범위는 경부선 대구도심 통과 전구간(서대구~사월동, 길이 20.3㎞)이다. 상부지역 개발계획은 역세권의 경우 역 중심 반경 500m, 선로(유휴) 부지의 경우 폭 양측 200m를 기준으로 하되, 직·간접 영향범위를 포함해 분석할 계획이다.

상부 철도시설(역사 및 선로 등) 유휴부지 개발방안 마스터플랜 수립 등 종합적인 계획을 통해 내년 대선 공약사항 발굴과 국가사업으로 시행할 수 있도록 '도심 대개조 성공모델'로 만들어 갈 계획이다.

최영호 대구시 교통국장은 "세미나, 설문조사, 공모전, 전문가 자문회의, 주민공청회를 통해 경부선 대구도심 지하화 사업의 실현성을 높이고, 대구형 K-뉴딜사업 정책 일환으로 빠르면 내년 공약발굴을 목표로 중앙정부 대응전략도 함께 마련할 계획"이라고 전했다.

한편 국토교통부가 현재 용역중인 부산·대전 등 경부선 지하화에 대해 원인자 부담 원칙에 의거 관련 지자체가 사업비를 부담토록 하고 있다는 점에서, 대구시 또한 넘어야 할 산적한 과제를 안고 있다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr