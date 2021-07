아시아나항공, 에어부산 주식 979억원에 추가 취득

[아시아경제 김대현 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.15 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 추석연휴 하와이행 항공편 운항아시아나, 사이판 운항 재개…북마리아나 정부와 합의아시아나 "무착륙 관광비행에서 한국 전통 문화 만나세요" close 은 15일 자회사 에어부산의 주식 4378만2819주를 약 979억원에 추가 취득한다고 공시했다.

이번 주식 취득의 목적은 '에어부산 자본확충 등 재무구조 개선 및 당사 지배력 유지'다. 주식 취득 후 아시아나항공의 에어부산 지분율은 40%가 된다. 취득 예정일은 오는 10월1일이다.

