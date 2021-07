◆고위공무원 전보 ▶중부지방국세청 조사3국장 박해영

◆고위공무원 승진 ▶부산지방국세청 성실납세지원국장 오상훈 ▶부산지방국세청 징세송무국장 백승훈 ▶부산지방국세청 조사1국장 김재웅 ▶부산지방국세청 조사2국장 이성진

◆부이사관 전보 ▶서울지방국세청 감사관 박광종 ▶서울지방국세청 납세자보호담당관 유병철 ▶서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 윤승출 ▶강남세무서장 이응봉 ▶중부지방국세청 감사관 양동구 ▶인천지방국세청 조사1국장 한창목

◆과장급 전보 ▶부산지방국세청 감사관 김기영

