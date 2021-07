[아시아경제 김대현 기자] 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 58,000 전일대비 2,600 등락률 +4.69% 거래량 477,928 전일가 55,400 2021.07.15 15:30 장마감 관련기사 위메이드, '미르4' 대흥행'…역대 최대 매출 예고[종목속으로] 판호 획득 호재 '펄어비스', 향후 주가 전망은?코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감 close 는 호연아트펀드1호 투자조합에 500억원을 출자한다고 15일 공시했다. 이 금액은 자기자본대비 19.5%에 해당하는 규모다. 위메이드 측은 전략적 제휴가 취득 목적이라고 설명했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr