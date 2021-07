카카오엔터테인먼트, 멜론 품는다 "연매출 2조원"(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터테인먼트와 멜론컴퍼니가 합병한다.

카카오엔터와 멜론은 15일 각 이사회를 열고 양사 합병을 결의했다. 오는 30일 주주총회를 통해 최종승인을 거친 뒤, 9월1일을 기일로 합병을 완료할 계획이다.

카카오로부터 분사한 멜론은 카카오엔터에 사내 독립 기업(CIC) 형태로 합류한다.

멜론은 이제욱 멜론컴퍼니 신임 대표가 새롭게 맡아 이끈다. 멜론과 합병 후에도 카카오엔터는 김성수·이진수 각자 대표 체제로 운영된다.

카카오엔터와 멜론의 합병비율은 각 1대7.8367918로, 멜론의 보통주 1주당 카카오엔터의 보통주 7.836791주가 배정된다.

카카오엔터와 멜론의 합병은 엔터테인먼트 산업에서 글로벌 경쟁력과 주도권을 확보하기 위한 결정이라고 회사 측은 설명했다. 카카오엔터는 멜론과의 결합을 통해 연매출 2조원을 바라볼 수 있게 됐다.

카카오엔터는 웹툰·웹소설 중심의 지식재산권(IP)부터 음악, 드라마, 영화, 디지털 공연 등 콘텐츠 전 분야에 이르는 기획·제작 역량을 갖춘 글로벌 엔터기업이다. 총 8500개의 오리지널 IP를 보유하고 있고 6개의 영화·드라마 제작사, 배우 매니지먼트 6개사, 음악 레이블 4개사 등을 산하에 두고 있다.

멜론은 전체 회원 수 3300만명에 유료 회원만 500만명 이상인 국내 대표 뮤직플랫폼이다. 국내 최대 빅데이터 기반 개인화 큐레이션을 제공중인 음원 서비스를 포함해 다양한 콘텐츠를 제공하고 있다.

두 회사는 합병을 통해 다양한 사업에서 시너지를 낼 것으로 기대된다. 특히 카카오엔터의 음악 콘텐츠 사업은 멜론 플랫폼과 강력한 시너지를 창출하며 음악 산업의 성장을 이뤄낼 전망이다. 카카오웹툰과 멜론 연계 등 다양한 비즈니스모델(BM)도 강화될 예정이다.

이번 합병으로 카카오엔터는 엔터테인먼트 전 분야에 걸쳐 기획, 제작부터 유통에 이르는 모든 단계를 구축해 독보적인 밸류체인을 갖추게 됐다. 카카오엔터는 사업 영역을 더욱 확장해 화력을 키울 계획이다.

카카오엔터는 "카카오페이지와 카카오M의 합병에 이어 멜론과 합병까지 이 과정 자체가 혁신"이라며 "글로벌 엔터테인먼트 산업에서 진정한 월드클래스 리딩 컴퍼니로 거듭나겠다"고 밝혔다.

