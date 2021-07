용인시, 아동학대 조기대응 '세이프가드' 구축

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 아동학대에 체계적으로 대응하기 위해 민ㆍ관ㆍ경이 협력하는'세이프가드'시스템을 구축했다.

용인시는 15일 용인동부경찰서, 용인세브란스병원, 용인교육지원청, 경기용인아동보호전문기관 등 4개 기관과 비대면 서면 방식으로 업무 협약을 체결하고 세이프가드 운영을 시작했다고 밝혔다.

세이프가드는 아동학대에 신속하게 대응하고 피해 아동의 치료 및 보호를 위해 시가 용인동부경찰서, 용인세브란스병원, 용인교육지원청, 경기용인아동보호전문기관과 구축한 민ㆍ관ㆍ경 협력 시스템이다.

시와 각 기관들은 아동학대 의심이 신고되는 순간부터 피해 아동의 치료 및 사후 관리와 모니터링까지 3단계 매뉴얼에 따라 아동학대에 원스톱으로 대응하고 지원하게 된다.

먼저 시와 용인동부경찰서는 아동학대가 신고가 들어오면 즉시 현장 조사와 수사를 진행하고, 용인세브란스병원은 피해 아동 치료와 동시에 아동학대 여부를 신속하게 파악할 수 있도록 의료소견을 수사기관에 전달하는 등 초동대처에 나선다.

이어 용인교육지원청은 피해 아동이 등교 문제 등으로 또 다른 피해를 겪지 않도록 학습권을 보호하고, 경기용인아동보호전문기관은 사례관리와 모니터링으로 아동의 빠른 회복을 돕게 된다.

백군기 용인시장은 "아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 민관경이 힘을 합쳐 세이프가드 시스템을 구축했다"며 "빈틈없고 체계적인 운영으로 아동학대 없는 아동친화도시를 만들겠다"고 강조했다.

한편 시는 정부의 '아동학대조사 공공화계획'에 따라 오는 9월부터 아동보호팀을 신설하고 아동학대 신고접수, 응급보호, 피해아동 및 아동학대행위자에 대한 상담ㆍ조사, 가정 외 보호 필요 아동 접수ㆍ상담 등 아동학대 업무의 전문성을 강화할 계획이다.

