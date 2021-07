3분기까지 백신 약 1억회분 들어온다… 다음달까지 3500만회분 도입 확정

[아시아경제 이춘희 기자] 다음달까지 백신 3500만회분이 국내에 도입된다. 오는 9월 도입되는 백신 4200만회분까지 합치면 3분기까지 국내에 도입되는 백신은 약 1억회분에 달한다.

배경택 중앙방역대책본수 상황총괄단장은 "16일부터 8월말까지 약 3500만회분의 백신이 공급될 예정"이라며 "구체적으로 8월에는 2700만회분, 9월에는 4200만회분의 공급이 백신될 예정"이라고 밝혔다. 현재 도입이 완료된 백신이 총 2150만회분인 점을 감안하면 3분기까지 도합 9850만회분의 백신이 국내에 들어오는 셈이다.

현재 정부는 올해 안으로 총 1억9300만회분의 백신 도입을 각 제약사와 '코백스 퍼실리티'와 약속했다. 이 중 현재 도입이 완료된 백신은 ▲아스트라제네카(AZ) 1008만1000회분 ▲화이자 954만3000회분 ▲모더나 86만200회분 ▲얀센 101만3000회분 등 총 2149만9000회분이다.

여기에 더해 다음달 말까지 AZ(코백스 도입분) 83만5000회분, 얀센 10만1000회분에 더해 AZ·화이자·모더나 직계약분 3400만회분을 합쳐 총 3493만6000회분의 도입을 다음달 안으로 마친다는 계획이다.

이 중 약 700만회분은 이달 중으로 도입을 완료한다는 게 정부의 계획이다. 하지만 구체적인 백신 종류와 도입 일정 등에 대해 백영하 범정부 백신도입T/F 백신도입총괄팀장은 "이후 공개 가능한 범위에서 지속적으로 알려드리겠다"며 제약사와의 비밀유지 협약으로 인해 세부 도입 일정은 아직 공개하기 어렵다고 설명했다.

다만 백 팀장은 "7월 도입 예정인 백신 1000만회분은 현재까지는 7월 중 전량 도입될 예정"이라며 "8월 월별 물양에 대해서 제약사와 협의가 된 상태"라며 주별 공급 물량 등 상세한 도입 일정은 공개가 어렵지만 월별 도입 물량 전체에 대해서는 도입이 확정된 상태라고 재확인했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr