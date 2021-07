[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립 부경대학교 이경현 교수(IT융합응용공학과)가 제10회 정보보호의 날을 맞아 정보보호 발전에 기여한 공로로 근정포장을 받았다.

이 교수는 제24대 한국정보보호학회 회장을 역임하고, 산학연 정보보호 협력 생태계 정착과 사이버보안 전문인력 양성에 기여한 공로를 인정받았다.

과학기술정보통신부, 행정안전부, 국가정보원이 지난 14일 비대면으로 개최한 제10회 정보보호의 날 기념식에서 정부포상을 받은 유공자는 훈장 1명, 포장 2명, 대통령 표창 3명, 국무총리 표창 4명, 장관 표창 21명 등 총 31명이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr