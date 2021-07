[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 금융위원회로부터 마이데이터(본인신용정보관리업) 예비허가를 획득했다고 15일 밝혔다.

마이데이터 사업은 흩어진 금융거래 정보 등을 일괄 수집해 소비자에게 제공하고 맞춤형 금융서비스를 제공하는 사업이다.

키움증권은 작년 10월부터 전담 조직을 구성해 사업 준비를 지속해왔다. 개인신용정보를 빅데이터와 인공지능(AI)으로 분석해 쉽고 편리한 금융 서비스를 제공하는 종합 금융 솔루션을 목표로 마이데이터 서비스를 할 계획이다.

키움증권 관계자는 "마이데이터 서비스는 IT와 금융이 융합된 서비스로 키움증권의 강점인 금융의 노하우와 다우키움그룹의 강점인 IT, 콘텐츠에 대한 노하우를 각각 활용해 금융소비자에게 적극 다가갈 것"이라며 "금융위원회의 마이데이터 예비허가안이 의결됨에 따라 키움증권은 본허가 취득을 위해 최선을 다 할 계획"이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr