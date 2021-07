文 대통령, 청해부대 의료지원 지시…"다른 파병부대 상황도 점검"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 15일 해외파병 중인 청해부대에서 코로나19 확진자가 발생한 것과 관련, 신속한 의료지원과 환자 국내 수송, 다른 파병부대 상황 점검 등을 지시했다.

문 대통령은 이날 오전 참모회의에서 청해부대 코로나19 확진자 발생과 관련해 "공중급유수송기를 급파해서 방역인력, 의료인력과 방역·치료장비, 물품을 최대한 신속하게 현지에 투입하라"고 지시했다.

문 대통령은 "현지 치료 여건이 여의치 않을 경우, 환자를 신속하게 국내에 후송하라"며 "다른 파병부대의 상황도 점검해서 유사 상황이 발생하지 않도록 관리·지원하라"고 지시했다.

이날 오전 국방부에 따르면 청해부대 34진인 문무대왕함 승조원 6명이 코로나19 확진 판정을 받았으며, 현재 전체 승조원을 대상으로 진단검사를 진행 중인 것으로 알려졌다. 검사 결과에 따라 추가 확진자 가능성도 배제할 수 없다.

한편 문 대통령은 엄중한 코로나 상황을 감안해 국무위원들의 국회 출석 시간을 최소화하는 배려를 해 줄 것을 국회에 요청하라는 지시도 내렸다. 이철희 정무수석은 윤호중 더불어민주당 원내대표, 박홍근 예결위원장과 통화해 이 내용을 전달했다.

