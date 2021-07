네이버에서 도쿄 올림픽 생중계 본다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 스포츠가 오는 23일부터 개최되는 도쿄 하계올림픽 온라인 중계권을 확보했다고 15일 밝혔다.

네이버 스포츠는 도쿄 하계 올림픽 경기 생중계, 주요 경기 VOD 콘텐츠를 제공할 예정이다.

대표팀 소개 영상 등 특집 페이지도 열었다. 모바일과 PC의 특집페이지에서 주요 경기 소식을 33개 종목별 이슈 카드와 스페셜 템블릿에 맞춰 운영한다는 방침이다.

대한민국 국가대표팀 232명 전원을 소개한 영상 콘텐츠를 준비해 각 선수들을 응원할 수 있는 공간도 마련했다.

선수 응원에는 신기술로 개발된 음성 검색 응원 서비스도 포함된다. 예를들어 네이버 앱의 음성검색을 누르고 "김연경 파이팅"을 외치면 해당 선수 응원 페이지로 자동 연결되는 식이다.

주건범 네이버 스포츠 리더는 "사용자 참여형 이벤트인 '매일매일 응원 챌린지'와 승부예측 퀴즈쇼 '팀코리아 예측고사'도 진행된다"며 "응원에 따라 스탬프와 올림픽 포인트를 증정하고, 미션 성공 시에는 네이버페이가 지급되는 등 사용자들의 적극적인 참여를 위해 다채롭고 흥미로운 서비스를 많이 기획했다"고 말했다.

