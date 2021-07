오크밸리, 친환경 여름 이벤트 '서머 이스케이프' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 오크밸리는 강원도의 자연을 즐기면서 시원한 여름 휴가를 보낼 수 있는 '서머 이스케이프' 이벤트를 오는 24일부터 8월15일까지 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 서머 이스케이프 이벤트는 친환경 캠페인과 접목한 세이브 네이처(Save Nature), 릴렉스 인 네이처(Relax in Nature), 엔조이 인 네이처(Enjoy in Nature) 세가지 테마로 구성됐다.

세이브 네이처 프로그램은 환경보호의식과 창의력을 키울 수 있는 리유저블 텀블러, 에코백, 친환경 비누와 캔들 만들기 체험으로 이뤄졌다. 리유저블 텀블러 만들기 체험에 참여한 고객은 오크카페에서 테이크 아웃 용기 대신 직접 만든 리유저블 텀블러 사용하면 음료 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

릴렉스 인 네이처 테마로는 자연 속에서 여유를 갖고 힐링할 수 있는 웰니스 프로그램이 운영된다. 매주 주말 오전 9시부터 10시까지 골프빌리지 빌리지센터 잔디광장에서는 야외 요가 오픈 클래스가 진행되며, 매주 토요일 2회에 걸쳐 프빌리지 산책로 숨길에서 힐링 트레킹이 진행된다. 국내 유명 작가들의 조각품이 전시된 조각공원을 따라 이어진 산책로 숨길을 전문 강사와 함께 걸으며 트레킹 자세 교정, 장비 사용법 등을 배울 수 있다.

엔조이 인 네이처 테마로는 비어가든에서 버스킹 공연과 함께 먹거리와 맥주를 즐길 수 있다. 골프빌리지 빌리지센터 1층 야외광장에서 진행되는 비어가든에서는 원주에서 생산된 수제 맥주를 맛볼 수 있으며 버스킹 공연도 감상할 수 있다. 비어가든은 매일 오후 5시부터 10시까지 운영되며 스키빌리지 푸드트럭존은 매주 금요일과 토요일 오후 1시부터 9시까지 운영된다.

한편 오크밸리는 투숙객의 안전한 휴가철 이용을 위해 모든 방문객의 발열체크와 방문인증, 전 업장의 소독과 방역에 힘쓰고 있다고 밝혔다.

