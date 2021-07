글로벌 엑스, 블록체인 ETF 등 미국 나스닥 신규 상장

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용은 14일(현지시각) 미국 ETF 자회사 글로벌 엑스(Global X)가 신규 ETF 3종목을 상장했다고 15일 밝혔다.

신규 상장 ETF는 블록체인 기업에 투자하는 Global X Blockchain ETF(티커 BKCH)를 비롯해 Global X AgTech & Food Innovation ETF(KROP), Global X Hydrogen ETF(HYDR) 등 3종목이다.

BKCH는 투자 테마가 블록체인과의 연관성이 높다는 점이 인정돼 미국 최초로 상품명에 '블록체인'이 포함도 상장됐다.

해당 ETF는 블록체인 및 디지털 자산 관련 기업에 투자한다. 블록체인은 데이터를 저장하고 유지하는 기술이다. 투명성, 보안성, 불변성, 정확성에 장점이 있고 다양한 산업 분야에 적용할 수 있어 확장성이 큰 혁신 기술로 평가받는다. 이 ETF는 SOLACTIVE(솔랙티브) Blockchain Index를 추종한다.

KROP는 식량문제를 해결하기 위한 혁신기술인 애그 테크(AgTech)와 식품공학 관련 기업에 투자한다. 애그테크는 농업(Agriculture)과 기술(Technology)을 결합한 합성어로, 농업생명공학기술, 정밀농업, 대체식품 등을 아우른다. SOLACTIVE AgTech & Food Innovation Index를 추종하는 ETF다.

HYDR는 수소 생산과 재생에너지 관련 기업에 투자한다. 이 상품은 수소 생산, 수소 연료전지, 수소 혁신기술 등 테마에 투자하며 SOLACTIVE Global Hydrogen Index를 추종한다.

제이 제이콥스 글로벌 엑스 리서치 전략 본부장은 "기술 혁신이 빠르게 진행되고, 소비자 및 인구 동향은 전염병 여파로 계속 변화하고 있다"며 "트렌드 변화에 발 맞춰 테마형 ETF를 출시하고 있다"고 말했다.

