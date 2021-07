통신 3사 중 첫주자…KT, 5G 단독모드 상용화

갤럭시S20 시리즈부터 순차 적용

데이터·제어신호, 모두 5G 망에서 처리

배터리 효율↑…재난문자 정교화 전망

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 222,884 전일가 32,950 2021.07.15 10:15 장중(20분지연) 관련기사 LG유플 5G 주파수 추가할당 요구…공정성 논란도쿄올림픽 중계권 물밑협상…네이버·웨이브 공세시장 이긴 통신株, 웃음소리 더 커진다 close 가 국내 이동통신 3사 중 최초로 5G 단독모드(SA) 서비스를 선보인다. 5G SA는 기존 LTE를 병행하는 비단독모드(NSA)와 달리 데이터와 제어신호 처리를 모두 5G 망에서 처리해 '진짜 5G'로 불리기도 한다.

는 15일 5G SA를 삼성 '갤럭시S20' 시리즈 3종 단말에 적용하며 대상 단말을 순차적으로 확대할 계획이다. SA 전환을 원하는 고객은 단말 메뉴에서 '설정-소프트웨어 업데이트-다운로드 및 설치' 후 1회 더 재부팅하면 이용할 수 있다.

5G SA는 5G 주파수만으로 서비스를 제공하는 만큼 NSA 대비 빠른 반응속도로 5G를 사용할 수 있다. 향후에는 5G 핵심 기술로 꼽히는 네트워크 슬라이싱과 초저지연을 필요로 하는 자율주행, 스마트팩토리 등 5G B2B(기업 간 거래)간 서비스에 유용할 것으로 기대된다.

일반 고객의 체감 효과는 배터리에서 확인될 전망이다. 한국정보통신기술협회(TTA)를 통해 삼성 '갤럭시S20 플러스' 단말로 SA와 NSA의 배터리 사용시간을 비교 시험한 결과, SA가 13시간38분, NSA가 12시간32분 유지됐다. SA 방식에서 최대 1시간 6분(8.8%)을 더 오래 쓸 수 있다는 뜻이다.

LTE에 비해 촘촘하게 구축되는 5G 기지국의 특성 덕분에 보다 정교한 재난문자 서비스도 가능해질 예정이다. LTE 기지국 기반의 재난문자는 불필요한 인근 지역 정보까지 송신되는 경우가 있어 불편을 자아냈다.

일각에선 5G SA 구축에 따른 품질 저하 우려가 제기되기도 했지만 KT는 선을 그었다. "2019년 NSA 방식의 5G 서비스를 시작할 때부터 SA로 진화를 염두에 두고 네트워크를 구축했다"며 "SA 상용망 제공을 위해 기술 개발과 필드 검증을 지속했다"고 답했다.

김영인 KT 네트워크전략본부장(상무)는 "고객에게 새로운 가치를 부여할 수 있는 5G를 제공하기 위해 SA 서비스를 준비했다"며 "는 디지털 플랫폼 기업으로서 코로나 위기 극복과 디지털 뉴딜 추진에 기여하기 위해 다각적으로 노력하고 있다"고 말했다.

