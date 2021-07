“지니야 삼다수 주문해줘~” KT, 광동제약과 AI 생수 간편주문 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자] KT가 광동제약과 손잡고 인공지능(AI) 스피커 기가지니를 통해 제주삼다수를 구매할 수 있는 간편 주문 서비스를 론칭한다.

KT는 서울 서초구 광동제약 사옥에서 광동제약과 ‘AI 생수 간편 주문 서비스’ 론칭을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

AI 생수 간편 주문 서비스는 KT의 음성인식, 개인화 AI 기술, 주소 정보와 광동제약의 유통력을 활용해 기가지니 음성명령만으로 간편히 제주 삼다수를 주문할 수 있도록 하는 서비스다. 고객들의 소비 패턴을 예측해 사전에 생수 구매시점도 음성으로 알려준다. 두 회사는 향후 신규 서비스 마케팅에도 협력할 예정이다.

구준모 광동제약 생수사업본부장(상무)은 “생수는 무거운 무게로 한 번에 많은 양을 구매하기 어렵고, 큰 부피로 보관이 불편해 필요할 때 마다 매번 구매해야 한다”며 “이런 고객들의 불편을 해결하기 위해 간편한 주문 서비스와 편리한 가정배송 서비스를 강화하고 있다”고 서비스 론칭 배경을 설명했다.

최준기 KT AI·빅데이터 사업본부장(상무)은 “생수 유통분야 선두주자인 광동제약과 협력해 AI 간편주문 서비스를 확대할 예정"이라며 "고객이 AI로 편리하게 주문할 수 있는 서비스를 계속 선보이겠다"고 말했다.

