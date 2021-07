세종시, 더불어민주당에 10개 국비사업 예산확보 건의

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 더불어민주당에 10개 국비사업 추진을 위한 예산확보를 건의한다.

시는 15일 오전 10시에 열릴 민주당과의 예산 정책협의회에서 주요 현안사업에 대한 국비확보를 요청한다고 밝혔다.

이날 건의할 사업은 ▲도시농업지원센터 건립(3억원) ▲행복도시∼조치원 연결도로(257억원) ▲부강역∼북대전IC 연결도로(20억원) ▲세종 복합일반산업단지 진입도로(5억원) ▲세종∼청주 고속도로(160억원) ▲맹곡·덕현천 자연재해위험개선지구 정비(44억원) ▲조치원읍 도시침수 예방(100억원) ▲2022년 정원산업박람회 개최(5억원) ▲세종 산업기술단지 조성(81억원) ▲세종∼안성 고속도로(3000억원) 등으로 총 사업비는 3675억원이다.

이 자리에서 이춘희 세종시장은 지역현안 9개 과제도 함께 건의한다. 주요 지역현안에는 ▲행정수도 완성을 위한 개헌 ▲국회 세종의사당 건립 ▲세종 지방법원 및 행정법원 설치 ▲자치분권 선도를 위한 세종시법 개정 ▲행복도시법 개정 ▲행복도시 주택 조기공급 및 읍면지역 택지개발 ▲공무원 임대주택 확대 및 당해지역 주민 우선공급 비율 확대 ▲누구나집5.0 ▲ITX 세종선 추진 등이 포함된다.

협의회에는 민주당 송영길 당대표와 박완주 정책위의장, 김영호 당대표 비서실장, 이용빈 대변인, 민병덕 조직사무부총장, 강준현 세종시당위원장, 홍성국 세종갑 국회의원, 이형탁 세종시당 사무처장 등이 참석한다.

협의회에 앞서 송 대표 등 민주당 일행은 이 시장과 국회 세종의사당 예정 부지를 찾아 국회법 개정 상황 등도 공유한다.

이 시장은 “국비 확보를 요청한 10개 주요 사업은 세종지역 정주환경 개선과 도시발전에 필요한 사업”이라며 “여당의 관심과 적극적인 예산지원을 요청할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “국회 세종의사당 설계비 147억원이 여야 합의로 반영됐지만 법적근거를 이유로 사용하지 못하는 실정”이라며 “국회 운영위에서 국회법 처리를 논의하기로 한 만큼 조속히 운영위 회의를 개최해 줄 것을 촉구하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr